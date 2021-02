Steenwijkerland wil alleen ‘eigen’ schaatsers

Burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland in de regio Kop van Overijssel vindt dat het ijs op de grote meren en plassen in zijn gemeente alleen bestemd is voor de „eigen inwoners” van het gebied. Daarom stelt hij vrijdag op veel wegen eenrichtingsverkeer in. Wegen gaan helemaal dicht als het druk wordt in zijn gemeente. De Kop van Overijssel is een zeer populair schaatsgebied, waar veel toertochten zouden worden georganiseerd als er geen coronacrisis was.