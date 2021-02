Leerling neergestoken in school Deurne, twee aanhoudingen

In een school aan de Meester de Jonghlaan in Deurne is vrijdagochtend een steekpartij tussen twee leerlingen geweest. Daarbij raakte een jongen gewond, maakte de school bekend. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De andere jongen is aangehouden, heeft de school vrijdag laten weten. Volgens de politie is later nog een tweede persoon aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij.