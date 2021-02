Grapperhaus: vermijd drukte op het ijs

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie roept Nederlanders met schaatskoorts op dit weekend eerst goed te kijken of het druk is in een gebied, alvorens er naartoe te gaan. Anders „komt er nog meer drukte en dan moeten de burgemeester en de politiechef zeggen: ‘we sluiten het af’”, waarschuwt de minister. „Dat is doodzonde.”