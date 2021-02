Loket coronasteun maandag open, maar nog niet voor iedereen

Vanaf maandagmiddag kunnen bedrijven de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het eerste kwartaal. Maar de ondernemers voor wie de regeling is uitgebreid, zoals grotere bedrijven en juist bedrijven met lagere vaste lasten, kunnen nog niet terecht bij het loket. De beloofde uitbreiding van de regeling laat nog even op zich wachten. Wanneer deze wel is doorgevoerd, is nog niet bekend.