Toyota en chipbedrijven stijgen op lagere Japanse beurs

In Japan, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, ging de aandelenbeurs vrijdag licht lager het weekeinde in. Stevige koerswinsten in de chipsector en van automaker Toyota hielden het verlies beperkt. De beurshandel verliep verder zeer rustig aangezien veel belangrijke aandelenmarkten in de Aziatische regio gesloten bleven vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar.