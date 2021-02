Jaarwinst ING halveert door coronacrisis

ING heeft door de coronacrisis afgelopen jaar ruwweg de helft minder winst gemaakt. Volgens het financiële concern drukten de viruspandemie en de strenge lockdownmaatregen met name op de vraag naar leningen, zowel bij consumenten als bedrijven. Ook moest er veel geld apart gezet worden voor leningen die mogelijk nooit meer worden terugbetaald, al speelde dat laatste wel minder in de laatste maanden van het jaar.