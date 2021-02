Politicus: migrantenmoorden Mexico mogelijk ‘staatsmisdaad’

Een Guatemalteekse oppositiepoliticus zegt dat de moord op 14 migranten uit Guatemala in Mexico mogelijk een „staatsmisdaad” zijn. De Mexicaanse autoriteiten pakten vorige week 12 Mexicaanse agenten op na de vondst van negentien lichamen bij de grens met de Verenigde Staten. De stoffelijke resten waren aangetroffen in een uitgebrande auto vol kogelgaten in het noordelijke Tamaulipas.