ANWB verwacht niet veel extra verkeer bij begin voorjaarsvakantie

Het begin van de voorjaarsvakantie komend weekend in de regio zuid zal vrijdag in tegenstelling tot voorgaande jaren niet voor heel veel extra verkeer zorgen op de wegen, verwacht de ANWB. Wel wordt het vrijdagmiddag waarschijnlijk „merkbaar drukker” op de wegen doordat mensen die in eigen land vakantie gaan vieren en bijvoorbeeld een huisje hebben gehuurd.