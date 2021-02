Uitspraak voor tbs’er die wist te ontsnappen uit kliniek

De rechtbank in Rotterdam doet vrijdagmiddag uitspraak in de zaak van de tbs’er die vorig jaar op gewelddadige wijze uit de forensische kliniek de Kijvelanden in Poortugaal wist te ontsnappen, samen met een medegedetineerde die de vlucht niet overleefde. Het OM heeft twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.