‘Meer samenwerking nodig om witwaspraktijken te voorkomen’

Om criminele activiteiten als witwassen te voorkomen in de vastgoedsector is meer samenwerking noodzakelijk. Dat geldt zowel binnen de overheid, als tussen de overheid en marktpartijen als notarissen, makelaars en taxateurs, zegt VNO-NCW op basis van onderzoek in opdracht van de werkgeversvereniging zelf en MKB-Nederland.