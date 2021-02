Voor het eerst sinds 2013 weer regionale koudegolf in Nederland

Voor het eerst sinds 2013 is er weer een regionale koudegolf gaande in Nederland. Op de voormalige vliegbasis Twenthe (Overijssel), in Volkel (Noord-Brabant) en Arcen (Limburg) is volgens Weer.nl aan de criteria van een koudegolf voldaan. Van een koudegolf is sprake bij minimaal vijf ijsdagen op rij. Binnen die reeks moet het minimaal drie nachten streng vriezen.