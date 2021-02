Bagageafhandelaars Swissport leveren werkuren in wegens corona

Medewerkers van Swissport in Nederland leveren werkuren in vanwege de aanhoudende coronacrisis. Dat bevestigt FNV na eerdere berichtgeving van Het Financieele Dagblad. De vakbond ging akkoord met een sociaal plan waarbij werknemers tot 30 procent van hun uren inleveren. Swissport was nog niet bereikbaar voor een reactie.