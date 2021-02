Moesson moet Arnhemse roggen verleiden tot voortplanting

Een nagebootste moesson in een bassin van Burgers’ Ocean moet de mangrovepijlstaartroggen die daar leven in de stemming brengen om te gaan paren. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mangrovepijlstaartroggen in het wild ook meestal paren in de moessontijd. Door het effect van een tropische regenbui op water na te bootsen hopen de dierenverzorgers en biologen in de Arnhemse dierentuin dat er na twintig jaar eens jonge rogjes komen.