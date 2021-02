Iraaks duo in Finland veroordeeld voor nepmoordverhaal

Een Iraakse vrouw en haar ex-man zijn in Finland veroordeeld voor het fabriceren van een verhaal over de moord op haar vader. De vrouw had daardoor een verblijfsvergunning gekregen, maar de rechtbank acht bewezen dat ze vervalste documenten heeft gebruikt om aan te tonen dat haar vader in 2017 in Bagdad was vermoord nadat zijn asielaanvraag in Finland was afgewezen.