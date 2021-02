Bij de Oostenrijkse minister van Financiën, Gernot Blümel, is huiszoeking gedaan in een onderzoek naar mogelijk illegale giften aan zijn partij, de Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP). Justitie onderzoekt of de kansspelondernemingen Casinos Austria en Novomatic geld naar de christendemocratische ÖVP hebben gesluisd. Blümel bevestigde donderdag dat er huiszoeking bij hem is gedaan.