Invoering nieuw wetboek van Strafvordering kost half miljard

De invoering van een nieuw wetboek van Strafvordering gaat de komende vijf tot zes jaar mogelijk 458 miljoen euro kosten. Dat concludeert een commissie onder leiding van rechtsgeleerde Rianne Letschert in haar eindrapport aan de justitieministers Ferd Grapperhaus en Sander Dekker. De vernieuwing is nodig omdat het wetboek, dat stamt uit 1926 en door ongeveer 150 wijzigingen een lappendeken is geworden, deels achterhaald is.