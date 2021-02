Nog geen rol voor kinderen hoofdverdachte in strafzaak Ruinerwold

Vier kinderen van Gerrit Jan van D., hoofdverdachte in de Ruinerwoldzaak, krijgen vooralsnog geen gelegenheid hun stem te laten horen in de zaak. Hun advocaat had de rechtbank verzocht namens de kinderen het woord te mogen voeren op 18 februari. Op die dag zullen het Openbaar Ministerie en Van D.’s advocaten zich uitlaten over de vraag of Van D. verder vervolgd moet worden. De man is daar volgens deskundigen geestelijk niet toe in staat, nadat een herseninfarct in 2016 hem ernstige hersenschade heeft toegebracht.