Bezorgde landen bijeen over Turkije

Zes landen in het oostelijke Middellandse Zeegebied en in het Midden-Oosten zijn in Athene voor het eerst samengekomen als het Forum voor Vriendschap. Alle zes hebben problemen met het beleid van de Turkse regering van president Erdogan. Het zijn Bahrein, Cyprus, Egypte, Griekenland, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.