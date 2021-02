GroenLinks: driekwart belastingwetenschappers heeft dubbele pet

Bijna driekwart van de belastingwetenschappers heeft volgens GroenLinks „een commercieel belang bij het in stand houden van mogelijkheden om belasting te ontwijken”. De hoogleraren belastingrecht en ondernemingsrecht spelen een rol in het maatschappelijke, maar ook het politieke debat, terwijl ze in veel gevallen ook een nevenfunctie in de commerciële advocatuur hebben, waar ze bedrijven adviseren „over manieren om zo min mogelijk belasting te betalen”.