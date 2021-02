Crisis zit omzetten Burger King dwars

Hamburgerketen Burger King heeft duidelijk last van de coronacrisis. Dat geldt evenzeer voor de andere fastfoodbedrijven die onder Restaurant Brands International (RBI) vallen, Tim Hortons en Popeyes. Door sluitingen van de restaurants vielen de omzetten in het slotkwartaal van 2020 lager uit. Via afhaalmogelijkheden en bezorginitiatieven werd de schade enigszins beperkt.