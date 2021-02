‘Parijs wil niet dat Air France landingsrechten moet opgeven’

Het idee dat luchtvaartmaatschappij Air France mogelijk zogeheten slots op de Parijse luchthaven Orly moet opgeven in ruil voor extra overheidssteun is tegen het zere been van de Franse transportminister Jean-Baptiste Djebbari. De voormalig piloot zei tegen Bloomberg TV dat er aanvullende maatregelen nodig zijn zodat start- en landingsrechten niet naar prijsvechters gaan.