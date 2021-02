WHO: Europa kwetsbaar ondanks daling coronagevallen

Het aantal coronagevallen daalt in Europa, maar toch blijft het continent kwetsbaar. Dit zei de chef van de afdeling Europa van de wereldgezondheidsorganisatie WHO, Hans Kluge, donderdag. Hij waarschuwde voor „een vals gevoel van veiligheid omdat er nog maar weinig mensen zijn ingeënt”. Dat maakt een grote meerderheid van de Europese landen kwetsbaar, vindt hij. In de Europese Unie bijvoorbeeld is nog geen 3 procent ingeënt.