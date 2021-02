Gemeenten willen eerst geld van nieuw kabinet

Gemeenten in Nederland willen van een nieuw kabinet eerst harde toezeggingen over meer geld, voordat er afspraken gemaakt kunnen worden over onder andere woningbouw, uitvoeren van het klimaatakkoord en sociale samenhang. „Pas als het lekkende dak is gerepareerd kunnen we samen bouwen aan de toekomst”, zo staat in een resolutie die het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vrijdag aan de leden voorlegt op de algemene ledenvergadering.