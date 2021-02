Strengere controle op rusttijden chauffeurs

Het wordt moeilijker voor vrachtwagen- en buschauffeurs om te frauderen met hun rij- en rusttijden. Sinds 1 februari kan de politie over een langere periode controleren of chauffeurs zich wel aan hun rij- en rusttijden houden. Bovendien krijgen chauffeurs én het bedrijf nu een boete als ze frauderen met de tachograaf, het apparaat dat registreert hoe lang een chauffeur al aan het rijden is, in plaats van alleen het bedrijf. Chauffeurs lopen ook het risico hun bestuurderskaart te verliezen.