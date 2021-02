FIOD doet invallen op verdenking van miljoenenfraude met btw

De FIOD heeft donderdag in een strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude vier woningen en vier panden in Eindhoven, Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Zwijndrecht doorzocht. Vier mannen (53, 51, 41 en 27 jaar) worden verdacht, vooralsnog is nog niemand aanhouden. De FIOD verdenkt de mannen van zogenoemde btw-carrouselfraude voor negen miljoen euro.