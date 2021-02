Het dak van een loods op het bedrijventerrein in Duiven (Gelderland) is donderdagmorgen gedeeltelijk ingestort. Het dak is waarschijnlijk bezweken onder de dikke sneeuwlaag, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Midden. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.