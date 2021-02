Merkel: lockdown duurt geen dag langer dan nodig

De Duitse bondskanselier Merkel heeft de Bondsdag verzekerd dat de lockdownmaatregelen geen dag langer duren dan nodig. Ze ligt onder vuur omdat ze volgens haar critici alles in het werk stelt om de lockdown zo lang mogelijk te laten duren. In het jongste overleg met de deelstaatpremiers slaagde ze er woensdag niet in de beperkingen van de economische activiteiten, het onderwijs en de bewegingsvrijheid te verlengen tot 14 maart. Uiteindelijk is 7 maart als streefdatum genoemd voor een begin van versoepelingen. Maar Merkel wist de premiers wel te overtuigen van de noodzaak dat er per week niet meer dan 35 besmettingen per 100.000 inwoners mogen zijn om te versoepelen.