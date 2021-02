„Vader Ruinerwold kan niet terechtstaan”

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) zijn van oordeel dat Gerrit Jan van D., hoofdverdachte in de Ruinerwoldzaak, niet in staat is om terecht te staan. De man heeft bij een herseninfarct in 2016 grote hersenschade opgelopen. Communicatie met hem is nauwelijks mogelijk. Wat hij wel en niet begrijpt is niet vast te stellen.