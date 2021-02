De gaswinning kan vanaf het ‘gasjaar’ dat in oktober 2021 ingaat, omlaag naar 3,9 miljard kubieke meter. Dat is iets hoger dan eerder geraamd, maar het betekent dat de afbouw van de gaswinning nog steeds op schema ligt. Dat meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op basis van cijfers van netbeheerder GTS. Vanaf medio 2022 is in principe geen gas meer nodig uit het Groningerveld.