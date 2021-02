Rabobank gaat duizenden banen schrappen

Rabobank schrapt de komende vijf jaar circa 5000 banen, waarvan het grootste deel in Nederland. Volgens topman Wiebe Draijer is de ingreep vooral ingegeven door de ongunstig lage rentes en de digitalisering in de bankensector. Rabobank heeft daarnaast weer een nieuwe boete gekregen omdat het tekort is geschoten bij het tegengaan van witwassen.