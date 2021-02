ArcelorMittal ziet aantrekkende vraag naar staal in 2021

ArcelorMittal, ’s werelds grootste staalproducent, verwacht dat de wereldwijde vraag naar staal dit jaar weer zal gaan aantrekken, nu de economie aan het herstellen is van de coronacrisis. Dat meldt het in Amsterdam genoteerde bedrijf in de cijfers over het vierde kwartaal en afgelopen jaar. Daarnaast vindt er een wisseling in de top plaats, waarbij topman Lakshmi Mittal het stokje overdraagt aan zijn zoon Aditya. Die was eerder financieel directeur van ArcelorMittal.