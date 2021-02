Diefstal e-bikes met 37 procent gestegen

Met de groei van het aantal e-bikes is vorig jaar ook het aantal diefstallen van elektrische fietsen flink toegenomen. De Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (SAFE) stelt na een analyse van de aangiftecijfers dat de diefstal van e-bikes in 2020 met 37 procent is gestegen ten opzichte van een jaar eerder.