Kleine winst voor beurs in Hongkong, China en Japan dicht

De aandelenbeurs in Hongkong is donderdag licht hoger gesloten na een verkorte handelssessie. Beleggers namen weinig risico aangezien veel financiële markten in de Aziatische regio dicht zijn vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar. In Shanghai, Zuid-Korea en Taiwan waren de beurzen de hele dag gesloten. In Japan hadden beleggers ook een vrije dag vanwege de viering van de stichting van het land.