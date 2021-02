‘Macron vroeg Biden om deal in conflict luchtvaartsubsidies’

De Franse president Emmanuel Macron zou in een telefoongesprek met de Amerikaanse president Joe Biden hebben aangedrongen op een akkoord in de slepende kwestie rond luchtvaartsubsidies. De Amerikaanse nieuwszender CNBC meldt op basis van bronnen dat Macron tijdens een gesprek twee weken geleden over een eventuele regeling begon. Biden zou op zijn beurt hebben gezegd dat hij op de kwestie zou terugkomen, maar liet nog niets los over eventuele uitkomsten.