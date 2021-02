‘Britten willen geen strijd om financiële dienstensector met EU’

De Europese Unie moet niet de strijd aangaan met het Verenigd Koninkrijk over de omvangrijke financiële dienstensector in de Londense City. Daarvoor waarschuwde de Britse gouverneur van de centrale bank Andrew Bailey. Volgens de baas van de Bank of England (BoE) is Brussel sinds het Britse vertrek uit de EU strenger voor Londen, dan het voor andere handelspartners is.