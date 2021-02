EMA wil weten hoe goed vaccins werken tegen nieuwe virusvarianten

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) verzoekt alle coronavaccinmakers te onderzoeken in hoeverre hun vaccins ook bescherming bieden tegen de gemuteerde versies van het virus. Daar wil het bureau graag gegevens over ontvangen. EMA noemt met name de varianten die voor het eerst opdoken in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Brazilië.