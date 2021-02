Boeren en supermarkten gaan ‘polderen’ over betere afspraken

Supermarkten, boeren, tuinders en andere partijen in de levensmiddelenindustrie gaan in een soort polderoverleg proberen om tot betere afspraken over verdienmodellen en meer waardering voor de boeren te komen. De toekomstige gesprekken worden volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) onder leiding van een onafhankelijke voorzitter gevoerd.