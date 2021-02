Rechtbank straft vader en zoon voor examenfraude

De rechtbank in Leeuwarden heeft een 49-jarige man en zijn 20-jarige zoon veroordeeld wegens examenfraude. De vader was conciërge op de betrokken school. Het doel van de frauduleuze praktijken was een gymnasiumdiploma voor de zoon. Volgens de rechtbank heeft de scholier onder grote druk gestaan van zijn vader en heeft hij daardoor aan de fraude meegedaan.