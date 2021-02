Poolse verdachte (33) wordt niet overgeleverd door Nederland

Een 33-jarige Pool die in zijn geboorteland wordt verdacht van handel en invoer van drugs wordt niet aan Polen overgeleverd door Nederland. De Poolse autoriteiten willen dat de man in Polen voor de rechter komt. De Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank Amsterdam ziet van overlevering af, omdat er een „reëel gevaar” is dat hij in Polen geen eerlijk proces zal krijgen.