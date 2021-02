OM eist twaalf jaar cel voor doden Poolse zwerver

Het Openbaar Ministerie heeft twaalf jaar cel geëist tegen de 33-jarige Pool Adrian W., wegens doodslag op een 53-jarige landgenoot. Het slachtoffer, dat een zwervend bestaan leidde, werd op 20 juli 2019 gevonden in de bosjes aan de Nieuwe Ubbergseweg in Nijmegen. Volgens het OM was de man „vreselijk toegetakeld en voor dood achtergelaten”.