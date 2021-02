Druk in NS-treinen door winterweer: ‘alleen noodzakelijke reizen’

In veel NS-treinen is het erg druk, omdat er vanwege het winterweer minder treinen rijden. De vervoerder herhaalt de oproep die al van kracht is vanwege de coronamaatregelen om alleen de trein te pakken als het noodzakelijk is. Door het winterweer heeft de NS minder treinen beschikbaar en rijden er voornamelijk sprinters, die korter zijn dan intercity’s.