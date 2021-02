Uitblijven griepgolf maar twee keer eerder voorgekomen in 50 jaar

Hoewel griepepidemieën een jaarlijks terugkerend verschijnsel zijn telt Nederland dit jaar nog nauwelijks grieppatiënten, zo blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Nivel. Dat is uitzonderlijk want in de afgelopen vijftig jaar kwam het slechts twee keer eerder voor dat ons land niet werd geteisterd door een griepgolf.