‘Briefstemmen voor iedereen met een verhoogd gezondheidsrisico’

Iedereen die vanwege een verhoogd gezondheidsrisico niet naar de stembus kan, zou per brief moeten kunnen stemmen. Dat vindt Ieder(in), de organisatie die opkomt voor mensen met een chronische ziekte of beperking. Op dit moment mogen alleen zeventigplussers bij de komende Tweede Kamerverkiezingen per brief stemmen vanwege het coronavirus. De Partij voor de Dieren heeft daarover een kort geding aangespannen, omdat zij dit discriminatie vinden.