De politie heeft in de Zuid-Italiaanse haven Gioia Tauro in drie operaties grote hoeveelheden zeer zuivere cocaïne aangetroffen. De straatwaarde zou zeker 260 miljoen euro zijn, aldus de politie. De vondsten zijn in minder dan een week gedaan in containers met koffie, bevroren vlees en met exotisch fruit. De cocaïne was uiterst geraffineerd verstopt in de ladingen vracht uit Brazilië en uit Ecuador. De drugscriminelen hadden dankzij de zuiverheid van het spul dat 1300 kilo woog, de verkoopbare hoeveelheid kunnen verviervoudigen.