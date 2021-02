Rutte en Grapperhaus spreken getuigen rellen in Eindhoven

Politiemensen, een handhaver en andere betrokkenen deden woensdagochtend hun verhaal over de avondklokrellen in Eindhoven tegenover premier Mark Rutte en justitieminister Ferd Grapperhaus. De bewindsmannen bezochten het stadhuis om in gesprek te gaan met getuigen en naar hun „heftige ervaringen” te luisteren. Ook burgemeester John Jorritsma was aanwezig bij het gesprek.