Ziekenhuis heeft het helemaal gehad met nepnieuws

Zuyderland met ziekenhuizen in Geleen en Heerlen is helemaal klaar met mensen die bellen over lege ic’s en verspreiders van nepnieuws over het coronavirus. Het ziekenhuis roept mensen via zijn facebookpagina op te stoppen met het bellen naar de ic en het lastig vallen van telefonisten, en de telefoonlijnen vrij te houden voor mensen die echt zorg nodig hebben.