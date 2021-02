Politie gaat bekeuren in Nijmeegse parken

De Nijmeegse politie gaat bekeuringen uitdelen voor groepsvorming in parken in het centrum van de stad. Sinds er sneeuw ligt verzamelen zich met name in het Kronenburgerpark steeds grotere groepen jongeren en jonge volwassenen, die soms ook drank en muziek bij zich hebben. Groepsvorming is binnen de coronamaatregelen verboden en vanaf woensdag treden politie en handhavers op, waarschuwt de gemeente.