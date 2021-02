IND moet nog meer achterstallige asielaanvragen wegwerken

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is bezig nog eens ruim duizend achterstallige asielaanvragen weg te werken, bovenop de ruim 15.000 waarvoor vorig jaar een speciale taskforce is ingesteld. Dat bevestigt een woordvoerder van verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol na een bericht in de Volkskrant.