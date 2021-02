CNV: Heineken slaat door met reorganisatie

Bierbrouwer Heineken slaat door met zijn reorganisatie waarbij het bedrijf 8000 banen schrapt, vindt vakbond CNV. In Nederland verdwijnen 300 banen bij het hoofdkantoor en de regionale kantoren. CNV is bang dat de positie van het biermerk daarmee te veel verzwakt. „Er gebeurt hier ook veel voor de buitenlandse markt. Heineken moet juist sterk zijn in Nederland”, geeft CNV-onderhandelaar Roel van Riezen aan.