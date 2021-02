De politie heeft vijf tips gekregen over de rellen op 17 en 24 januari op het Museumplein in Amsterdam, waaronder een aantal goede. Volgens een woordvoerster van de politie Amsterdam is dat de voorlopige oogst na een nieuwe uitzending van Opsporing Verzocht, dinsdagavond. Daarin werden nieuwe foto’s en bewegende beelden getoond van mensen die agressief waren tegen de politie.